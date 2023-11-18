Онана и Рэшфорд получили травмы в своих сборных

Голкипер Андре Онана и нападающий Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" получили травмы в своих сборных в пятницу вечером.

26-летний Рэшфорд вышел в стартовом составе сборной Англии на победный матч против Мальты (2:0), не сумев прервать свою двухмесячную голевую засуху.



Во втором тайме матча на "Уэмбли" Рэшфорд столкнулся со своим партнером по национальной команде Трентом Александер-Арнольдом, в результате чего Маркус не смог продолжить игру и был заменен на Коула Палмера.



В этот же вечер пришла плохая новость из сборной Камеруна, которая разгромила Маврикий со счетом 3:0. За 10 минут до конца поле с травмой был вынужден покинуть Онана.



Онана сыграл каждую минуту каждого матча "Юнайтед" в этом сезоне, а лазарет "красных дьяволов" и без того переполнен.



Как напоминает Daily Mirror, "Юнайтед" по-прежнему лишен травмированных Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса, Люка Шоу и Тирелла Маласиа, вдобавок Кристиан Эриксен и Расмус Хейлунд не поехали в сборную Дании из-за повреждений.



