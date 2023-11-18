Англия скромно победила Мальту

Сборная Англии одержала скромную победу 2:0 над Мальтой, благодаря чему гарантировала себе первое место в Группе C в отборе к Евро-2024.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт определил сильный и опытный стартовый состав, несмотря на статус соперника как футбольного карлика. Трент Александер-Арнольд вышел в полузащиту, Маркус Рэшфорд, Харри Кейн и Фил Фоден составили тройку нападения.



Отметившись опасным, но неточным ударом с дистанции в самом начале матча, Мальта отошла назад и уже на восьмой минуте пропустила. Фоден прострелил с правого края штрафной, а рикошет от Энрико Пепе не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.



Как ни странно, за весь первый тайм англичане ни разу не пробили в створ чужих ворот — автогол в статистику не попал. Хозяева вяло контролировали мяч и почти не создавали угроз. Кейн пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.



Свой первый удар в створ англичане нанесли только на 64-й минуте. Мальтийцы с успехом абсорбировали оказываемое соперником давление.



На 75-й минуте хозяевам все-таки удалось сделать свое преимущество в счете комфортным. Вышедший на замену Букайо Сака открылся в центре штрафной, после чего сделал короткую передачу под удар Кейна — 2:0.



Практически сразу Деклан Райс, также появившийся со скамейки запасных, классно пробил с границы штрафной площади, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.



В остатке матча подопечные Гарета Саутгейта создали еще пару моментов, на этом успокоившись.



Англия провела весьма посредственный матч, и Саутгейту, возможно, стоило бы довериться более мотивированным игрокам. Однако результат достигнут, и первое место в группе теперь у "трех львов" в кармане.



Сборная Англии — сборная Мальты — 2:0 (1:0)



Голы: Пепе 8 (авт), Кейн 75.



Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Гехи, Томори (Сака 45), Галлахер (Уолкер 45), Хендерсон (Райс 61), Александер-Арнольд, Фоден, Рэшфорд (Палмер 61), Кейн.