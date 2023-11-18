Эксперт: "Челси" и "Сити" могут исключить из Премьер-Лиги"

Хосеп Гвардиола "Челси" и "Манчестер Сити" могут быть исключены из Премьер-Лиги за финансовые нарушения.

В пятницу было объявлено, что независимая комиссия постановила снять с "Эвертона" 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

"Ириски" были подвергнуты столь суровому наказанию, потому что отразили убыток за трехлетний период в 124.5 млн. фунтов при лимите в 105 млн. фунтов.

В то же время до сих пор не вынесено решение насчет 115 обвинений, которые были предъявлены "Сити" Премьер-Лигой за нарушения правил ФФП.

Также Премьер-Лига — вместе с УЕФА и FA — ведет расследование в отношении "Челси" насчет финансовых махинаций на десятки миллионов фунтов при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.

Как минимум на бумаге, допущенные "Сити" и "Челси" нарушения выглядят гораздо серьезнее, и если вина того и другого клуба будет доказана, в качестве наказания может быть избрана высшая мера.

"Я не видел заключения комиссии, но мне кажется, что минус 10 очков для "Эвертона" — это суровое наказание для прямого нарушения ФФП".

"Но это говорит о том, что санкции против "Сити" (если их вина будет доказана), а теперь и против "Челси" (если им предъявят обвинения насчет платежей через офшоры) потенциально могут привести к исключению из Премьер-Лиги", — цитирует юриста и бывшего финансового советника "Сити" Стефана Борсона Daily Star.


Метки Манчестер Сити, финансы, ФФП, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 18.11.2023 01:16 # osnovnoy2005
    это справедливо!!!

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  2. suddenly 18.11.2023 00:34 # suddenly
    Премьер-лига не пойдёт на такие имиджевые потери.

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  3. hachidlo 18.11.2023 00:22 # hachidlo
    У нас тут тоже есть эксперт. Эксперт по экспертам.

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  4. yela 18.11.2023 00:18 # yela
    Исключить Сити и Челси?))
    Ахаха, сука. Тогда можно закрывать чемпионат без этих двух. Хотя все же это большой шанс для Арсеноля и Лузерпуля

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  5. farot 18.11.2023 00:08 # farot
    не видел заключения и это ему о чем-то говорит.

    Тупой долбаеб.

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