Эксперт: "Челси" и "Сити" могут исключить из Премьер-Лиги"

"Челси" и "Манчестер Сити" могут быть исключены из Премьер-Лиги за финансовые нарушения.

В пятницу было объявлено, что независимая комиссия постановила снять с "Эвертона" 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



"Ириски" были подвергнуты столь суровому наказанию, потому что отразили убыток за трехлетний период в 124.5 млн. фунтов при лимите в 105 млн. фунтов.



В то же время до сих пор не вынесено решение насчет 115 обвинений, которые были предъявлены "Сити" Премьер-Лигой за нарушения правил ФФП.



Также Премьер-Лига — вместе с УЕФА и FA — ведет расследование в отношении "Челси" насчет финансовых махинаций на десятки миллионов фунтов при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.



Как минимум на бумаге, допущенные "Сити" и "Челси" нарушения выглядят гораздо серьезнее, и если вина того и другого клуба будет доказана, в качестве наказания может быть избрана высшая мера.



"Я не видел заключения комиссии, но мне кажется, что минус 10 очков для "Эвертона" — это суровое наказание для прямого нарушения ФФП".



"Но это говорит о том, что санкции против "Сити" (если их вина будет доказана), а теперь и против "Челси" (если им предъявят обвинения насчет платежей через офшоры) потенциально могут привести к исключению из Премьер-Лиги", — цитирует юриста и бывшего финансового советника "Сити" Стефана Борсона Daily Star.