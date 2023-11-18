Эксперт: "Челси" и "Сити" могут исключить из Премьер-Лиги"
"Челси" и "Манчестер Сити" могут быть исключены из Премьер-Лиги за финансовые нарушения.
В пятницу было объявлено, что независимая комиссия постановила снять с "Эвертона" 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.
"Ириски" были подвергнуты столь суровому наказанию, потому что отразили убыток за трехлетний период в 124.5 млн. фунтов при лимите в 105 млн. фунтов.
В то же время до сих пор не вынесено решение насчет 115 обвинений, которые были предъявлены "Сити" Премьер-Лигой за нарушения правил ФФП.
Также Премьер-Лига — вместе с УЕФА и FA — ведет расследование в отношении "Челси" насчет финансовых махинаций на десятки миллионов фунтов при предыдущем владельце Романе Абрамовиче.
Как минимум на бумаге, допущенные "Сити" и "Челси" нарушения выглядят гораздо серьезнее, и если вина того и другого клуба будет доказана, в качестве наказания может быть избрана высшая мера.
"Я не видел заключения комиссии, но мне кажется, что минус 10 очков для "Эвертона" — это суровое наказание для прямого нарушения ФФП".
"Но это говорит о том, что санкции против "Сити" (если их вина будет доказана), а теперь и против "Челси" (если им предъявят обвинения насчет платежей через офшоры) потенциально могут привести к исключению из Премьер-Лиги", — цитирует юриста и бывшего финансового советника "Сити" Стефана Борсона Daily Star.
18.11.2023 00:05
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Последние комментарии:
это справедливо!!!
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Премьер-лига не пойдёт на такие имиджевые потери.
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У нас тут тоже есть эксперт. Эксперт по экспертам.
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Исключить Сити и Челси?))
Ахаха, сука. Тогда можно закрывать чемпионат без этих двух. Хотя все же это большой шанс для Арсеноля и Лузерпуля
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не видел заключения и это ему о чем-то говорит.
Тупой долбаеб.
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