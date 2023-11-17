Рэтклифф значительно переплатит за акции "Юнайтед"

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф договорился, что купит 25% акций "Манчестер Юнайтед" по цене в 33 доллара за штуку.

По информации Sky News, после месяцев переговоров Рэтклифф и контролирующие акционеры клуба с "Олд Траффорд" в лице Глэйзеров сошлись на цене одной акции в размере около 33 долларов.



Эта цена предусматривает премию свыше 75% относительно цены акций "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка.



В момент закрытия торгов в четверг биржевая стоимость одной акции "Юнайтед" составляла 18.43 доллара, исходя из чего клуб с "Олд Траффорд" имел капитализацию в 3.04 млрд. долларов (2.44 млн. фунтов).



Как видно, Рэтклифф согласился значительно переплатить за возможность стать совладельцем "Юнайтед" и получить контроль над футбольными операциям клуба. Помимо 1.3 млрд. фунтов, в которые оценивается сделка по 25% акций, глава химической компании Ineos вложит 245 млн. фунтов личных средств в инфраструктуру "красных дьяволов", причем это будут безвозвратные инвестиции.