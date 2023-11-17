Рэтклифф значительно переплатит за акции "Юнайтед"

Олд Траффорд Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф договорился, что купит 25% акций "Манчестер Юнайтед" по цене в 33 доллара за штуку.

По информации Sky News, после месяцев переговоров Рэтклифф и контролирующие акционеры клуба с "Олд Траффорд" в лице Глэйзеров сошлись на цене одной акции в размере около 33 долларов.

Эта цена предусматривает премию свыше 75% относительно цены акций "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка.

В момент закрытия торгов в четверг биржевая стоимость одной акции "Юнайтед" составляла 18.43 доллара, исходя из чего клуб с "Олд Траффорд" имел капитализацию в 3.04 млрд. долларов (2.44 млн. фунтов).

Как видно, Рэтклифф согласился значительно переплатить за возможность стать совладельцем "Юнайтед" и получить контроль над футбольными операциям клуба. Помимо 1.3 млрд. фунтов, в которые оценивается сделка по 25% акций, глава химической компании Ineos вложит 245 млн. фунтов личных средств в инфраструктуру "красных дьяволов", причем это будут безвозвратные инвестиции.


Метки Глэйеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, финансы

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 23:00

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  1. superglor 17.11.2023 23:26 # superglor
    Мог на бирже купить по 18, но купил у евреев по 33? Хвала МЮ, с таким управленцем закроются еще быстрее.

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  2. sausage 17.11.2023 23:10 # sausage
    Евреи рулят. Бабло с него в инфраструктуру стрясли, ибо сами не горазды тратиться, а потом не удивлюсь, если ещё и с контролем над футбольными операциями наебут)

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