Беллингем завоевал награду Golden Boy

Джуд Беллингем Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем завоевал награду Golden Boy по итогам 2023 года.

Награда Golden Boy ежегодно вручается лучшему молодому игроку в европейском футболе в возрасте до 21 года.

На сей раз итальянский журнал Tuttosport присудил свою награду 20-летнему Беллингему, который оставил своих конкурентов далеко позади с помощью блестящего старта своей карьеры в "Реале".

Перебравшись в Мадрид минувшим летом из дортмундской "Боруссии", Беллингем забил 13 голов в 14 матчах.

Таким образом, Беллингем становится первым после Рахима Стерлинга в 2014 английским игроком, которому достается этот приз.

В прошлом награду Golden Boy брали такие известные футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.


Метки Беллингем, награды, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 17.11.2023 22:00 # sausage
    По делу, чё.

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  2. alexomck 17.11.2023 21:06 # alexomck
    Месси, Руни, Погба... да и предыдушие Педри с Гави - достойно, но в этот раз мимо

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