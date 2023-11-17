Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем завоевал награду Golden Boy по итогам 2023 года.

Награда Golden Boy ежегодно вручается лучшему молодому игроку в европейском футболе в возрасте до 21 года.



На сей раз итальянский журнал Tuttosport присудил свою награду 20-летнему Беллингему, который оставил своих конкурентов далеко позади с помощью блестящего старта своей карьеры в "Реале".



Перебравшись в Мадрид минувшим летом из дортмундской "Боруссии", Беллингем забил 13 голов в 14 матчах.



Таким образом, Беллингем становится первым после Рахима Стерлинга в 2014 английским игроком, которому достается этот приз.



В прошлом награду Golden Boy брали такие известные футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.