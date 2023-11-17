Беллингем завоевал награду Golden Boy
Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем завоевал награду Golden Boy по итогам 2023 года.
Награда Golden Boy ежегодно вручается лучшему молодому игроку в европейском футболе в возрасте до 21 года.
На сей раз итальянский журнал Tuttosport присудил свою награду 20-летнему Беллингему, который оставил своих конкурентов далеко позади с помощью блестящего старта своей карьеры в "Реале".
Перебравшись в Мадрид минувшим летом из дортмундской "Боруссии", Беллингем забил 13 голов в 14 матчах.
Таким образом, Беллингем становится первым после Рахима Стерлинга в 2014 английским игроком, которому достается этот приз.
В прошлом награду Golden Boy брали такие известные футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
17.11.2023 21:00
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По делу, чё.
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Месси, Руни, Погба... да и предыдушие Педри с Гави - достойно, но в этот раз мимо
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