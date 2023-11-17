"Ливерпуль" не планирует предлагать новые контракты Матипу и Тиаго

"Ливерпуль" не планирует предлагать новые контракты защитнику Жоэлю Матипу и полузащитнику Тиаго Алькантаре.

В 2019 — через три года после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом — Матип заключил с "Ливерпулем" новый пятилетний контракт, от которого сейчас остаются считанные месяцы.



Жоэль сыграл свою роль в успехах "Ливерпуля" при Юргене Клоппе, а недавно и вовсе заявил, что хотел бы завершить свою карьеру в мерсисайдском клубе.



Однако Liverpool Echo сообщает, что "Ливерпуль" пока не демонстрирует желания предотвратить расставание с камерунцем, которому следующим летом исполнится 33.



Едва ли получит новую сделку и Алькантара, который считается одним из самых технически одаренных игроков, когда-либо надевавших футболку "Ливерпуля".



После своего перехода из "Баварии" в 2020 году Тиаго пропустил из-за травм и болезней 90 матчей — больше какого-либо другого игрока команды Клоппа, при этом сыграв 97 поединков.



В этом сезоне Алькантара и вовсе еще не выходил на футбольное поле. Поскольку Тиаго является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля", а в июне ему также исполнится 33, расставание с ним выглядит неминуемым.