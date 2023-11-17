"Сити" заинтересован в возвращении Сане
"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении вингера "Баварии" Лероя Сане.
Сане отыграл четыре сезона за "Сити", прежде чем летом 2020 ушел в "Баварию" по сделке стоимостью 54.1 млн. фунтов.
Лерой великолепно выглядит в этом сезоне, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 11 матчах Бундеслиги, однако от его контракта с "Баварией" остается только один полный год.
Сложившаяся ситуация может подтолкнуть "Баварию" к продаже Сане следующим летом, и Bild утверждает, что "Сити" хотел бы вернуть Лероя.
Ранее Сане также сватали в "Ливерпуль", который, по слухам, рассматривает 27-летнего немца в качестве замены для Мохамеда Салаха, столь желанного саудовскими клубами.
17.11.2023 19:00
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