"Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовят иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов

"Бернли", "Лидс" и "Лестер" планируют подать иск к "Эвертону" на 300 миллионов фунтов.

Ранее в пятницу было объявлено, что "Эвертон" был признан виновным в нарушении правил финансового фейр-плей. Независимая комиссия решила снять с "ирисок" 10 очков в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Бернли", "Лидс" и "Лестер" уже договорились воплотить свои предыдущие угрозы в судебный иск, и вердикт независимой комиссии только подкрепил их решимость.



Сражаясь с "Эвертоном" за выживание, "Лидс" и "Лестер" покинули Премьер-Лигу в прошлом сезоне, тогда как "Бернли" вылетел в Чемпионшип годом ранее.



Все три клуба считают, что "Эвертон" получил необоснованное преимущество, нарушив правила ФФП, и теперь готовы потребовать от "ирисок" возместить ущерб, которые они оценивают в 300 млн. фунтов — по 100 млн. фунтов на каждого.