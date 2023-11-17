"Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовят иск к "Эвертону" на 300 млн. фунтов
"Бернли", "Лидс" и "Лестер" планируют подать иск к "Эвертону" на 300 миллионов фунтов.
Ранее в пятницу было объявлено, что "Эвертон" был признан виновным в нарушении правил финансового фейр-плей. Независимая комиссия решила снять с "ирисок" 10 очков в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Бернли", "Лидс" и "Лестер" уже договорились воплотить свои предыдущие угрозы в судебный иск, и вердикт независимой комиссии только подкрепил их решимость.
Сражаясь с "Эвертоном" за выживание, "Лидс" и "Лестер" покинули Премьер-Лигу в прошлом сезоне, тогда как "Бернли" вылетел в Чемпионшип годом ранее.
Все три клуба считают, что "Эвертон" получил необоснованное преимущество, нарушив правила ФФП, и теперь готовы потребовать от "ирисок" возместить ущерб, которые они оценивают в 300 млн. фунтов — по 100 млн. фунтов на каждого.
17.11.2023 18:00
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только Миколенко заиграл и началось)))
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Стервятники
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