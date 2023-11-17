Саутгейт объяснил, почему вызвал Палмера, а не Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал Коула Палмера, а не его партнера по "Челси" Рахима Стерлинга.

Огласив свою заявку на матчи против Мальты и Северной Македонии в отборе к Евро-2024 и затем столкнувшись с травмами, Саутгейт дополнительно вызвал в сборную Палмера и представляющего "Манчестер Сити" Рико Льюиса.



К удивлению многих, Саутгейт вновь проигнорировал Стерлинга, однако Гарет поступил так лишь потому, что ему требовались игроки, способные сыграть в центральной зоне, тогда как Рахим является чистым вингером.



"Что касается Коула, то ключом была потеря Мэддисона и Джуда (Беллингема). Поэтому мы хотели того, кто может сыграть в качестве 10-го номера".



"Конечно, в данный момент он больше играет на фланге за свой клуб, но мы не потеряли никого из имеющихся вингеров — мы потеряли двух полузащитников атакующего плана. Поэтому сейчас мы получили пару игроков, которые могут исполнить эту роль в предстоящих матчах".



"Рахим превосходно сыграл против "Сити" на выходных, как и Коул. Но позиция была причиной, почему мы выбрали Коула", — цитирует Саутгейта Evening Standard.