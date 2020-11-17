С "Эвертона" сняты 10 очков в Премьер-Лиге
С "Эвертона" были сняты 10 очков в Премьер-Лиге за нарушения правил финансового фейр-плей.
В марте "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном годе, сообщив о дефиците в 44.7 млн. фунтов по итогам сезона 2021/22.
Правила Премьер-Лиги допускают убыток в размере 105 млн. фунтов по итогам трехлетнего периода, однако "Эвертон" мотивировал превышение этого лимита (124.5 млн. фунтоВ) непредвиденными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса.
Рассмотрение этого дела было передано независимой комиссии, которая сегодня опубликовала свой вердикт: "Эвертон" виновен и должен быть наказан снятием 10 очков.
Штрафные санкции вступают в силу немедленно, оставляя команду Шона Дайча на 19-м месте в Премьер-Лиге лишь с четырьмя очками.
В ответном заявлении "Эвертон" сообщает, что "шокирован и расстроен" принятым решением. За "ирисками" сохраняется право на апелляцию.
Добавим, это прежде в истории Премьер-Лиги только два клуба наказывались снятием очков. Это случилось с "Мидлсбро" за невозможность сыграть матч против "Блэкберна" в сезоне 1996/97 и с "Портсмутом", где в 2010 году была введена внешняя администрация. С первого списали три балла, со второго — девять, но оба вылетели.
17.11.2023 16:00
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Последние комментарии:
С пенсов было снято 10 розовых трусов Сосиджем!
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Сити и Челси вообще расформировать должны тогда )))
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членси следующий
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С жирным узбеком поведешься - очков не наберешься.
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17 Лутон 6
18 Шеффилд Юнайтед 5
19 Эвертон 4
20 Бернли 4
Повезло, что в этом сезоне снимают, когда новички такие слабые, а Эвертон далеко не безнадежен. Должны вылезти, если морально не сломаются.
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Им давно пора пройти очищение чемпионшипом. Сити тоже касается, но, в отличии от эвертона, у них есть чем башлять, чтобы все закрывали глаза на 116 нарушений..
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Таблицу на сайте обновите пожалкйста!)
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Почему у Михайло в таблице Эвертон на 14 месте?
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Лэмпарду не дали вывести клуб в Чемпионшип. Может хоть это поможет?
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10 очков за меньше 20 лямов.
Ебанаты конченные.
Но ириски должны выкарабкаться. Всего в 5 очках от Борнмута
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Хороший прецедент
Дальше сити и челси
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Год назад кто-то тут в оскорбительной форме сомневался моих утверждениях, что у ирисок серьёзные финансовые проблемы, хотя уже на том момент об этом только ленивый не написал.
Ну и смешно, что Эвертон оправдывается пандемией, будто их одних она коснулась, и ничего не говорит об уходе усмановских денег и накрывшимся медным тазом проектом строительства нового стадиона.
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Ну не с Сити же с Челси снимать, мешки откупятся.
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Это пиздец. А Сити в открытую титулы покупает и им нихуя не делают. Ну это уже края крайние.
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Ахуеть, с сито когда снимут 6 титулов?
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