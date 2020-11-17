С "Эвертона" сняты 10 очков в Премьер-Лиге

Эвертон С "Эвертона" были сняты 10 очков в Премьер-Лиге за нарушения правил финансового фейр-плей.

В марте "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном годе, сообщив о дефиците в 44.7 млн. фунтов по итогам сезона 2021/22.

Правила Премьер-Лиги допускают убыток в размере 105 млн. фунтов по итогам трехлетнего периода, однако "Эвертон" мотивировал превышение этого лимита (124.5 млн. фунтоВ) непредвиденными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса.

Рассмотрение этого дела было передано независимой комиссии, которая сегодня опубликовала свой вердикт: "Эвертон" виновен и должен быть наказан снятием 10 очков.

Штрафные санкции вступают в силу немедленно, оставляя команду Шона Дайча на 19-м месте в Премьер-Лиге лишь с четырьмя очками.

В ответном заявлении "Эвертон" сообщает, что "шокирован и расстроен" принятым решением. За "ирисками" сохраняется право на апелляцию.

Добавим, это прежде в истории Премьер-Лиги только два клуба наказывались снятием очков. Это случилось с "Мидлсбро" за невозможность сыграть матч против "Блэкберна" в сезоне 1996/97 и с "Портсмутом", где в 2010 году была введена внешняя администрация. С первого списали три балла, со второго — девять, но оба вылетели.


Метки Премьер-Лига, финансы, ФФП, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2097

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 17.11.2023 17:11 # iskander8sg
    С пенсов было снято 10 розовых трусов Сосиджем!

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  2. booker 17.11.2023 17:06 # booker
    Сити и Челси вообще расформировать должны тогда )))

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  3. mafia 17.11.2023 17:05 # mafia
    членси следующий

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  4. superglor 17.11.2023 16:51 # superglor
    С жирным узбеком поведешься - очков не наберешься.

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  5. alexomck 17.11.2023 16:28 # alexomck
    17 Лутон 6
    18 Шеффилд Юнайтед 5
    19 Эвертон 4
    20 Бернли 4

    Повезло, что в этом сезоне снимают, когда новички такие слабые, а Эвертон далеко не безнадежен. Должны вылезти, если морально не сломаются.

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  6. redwhitegun 17.11.2023 16:28 # redwhitegun
    Им давно пора пройти очищение чемпионшипом. Сити тоже касается, но, в отличии от эвертона, у них есть чем башлять, чтобы все закрывали глаза на 116 нарушений..

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  7. danik9 17.11.2023 16:27 # danik9
    Таблицу на сайте обновите пожалкйста!)

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  8. suddenly 17.11.2023 16:22 # suddenly
    Почему у Михайло в таблице Эвертон на 14 месте?

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  9. suddenly 17.11.2023 16:21 # suddenly
    Лэмпарду не дали вывести клуб в Чемпионшип. Может хоть это поможет?

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  10. farot 17.11.2023 16:17 # farot
    10 очков за меньше 20 лямов.
    Ебанаты конченные.

    Но ириски должны выкарабкаться. Всего в 5 очках от Борнмута

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  11. fiezzo 17.11.2023 16:17 # fiezzo
    Хороший прецедент
    Дальше сити и челси

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  12. sausage 17.11.2023 16:16 # sausage
    Год назад кто-то тут в оскорбительной форме сомневался моих утверждениях, что у ирисок серьёзные финансовые проблемы, хотя уже на том момент об этом только ленивый не написал.
    Ну и смешно, что Эвертон оправдывается пандемией, будто их одних она коснулась, и ничего не говорит об уходе усмановских денег и накрывшимся медным тазом проектом строительства нового стадиона.

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  13. alexomck 17.11.2023 16:14 # alexomck
    Ну не с Сити же с Челси снимать, мешки откупятся.

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  14. burnley 17.11.2023 16:09 # burnley
    Это пиздец. А Сити в открытую титулы покупает и им нихуя не делают. Ну это уже края крайние.

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  15. moneymaker 17.11.2023 16:03 # moneymaker
    Ахуеть, с сито когда снимут 6 титулов?

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