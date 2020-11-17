С "Эвертона" сняты 10 очков в Премьер-Лиге

С "Эвертона" были сняты 10 очков в Премьер-Лиге за нарушения правил финансового фейр-плей.

В марте "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном годе, сообщив о дефиците в 44.7 млн. фунтов по итогам сезона 2021/22.



Правила Премьер-Лиги допускают убыток в размере 105 млн. фунтов по итогам трехлетнего периода, однако "Эвертон" мотивировал превышение этого лимита (124.5 млн. фунтоВ) непредвиденными обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса.



Рассмотрение этого дела было передано независимой комиссии, которая сегодня опубликовала свой вердикт: "Эвертон" виновен и должен быть наказан снятием 10 очков.



Штрафные санкции вступают в силу немедленно, оставляя команду Шона Дайча на 19-м месте в Премьер-Лиге лишь с четырьмя очками.



В ответном заявлении "Эвертон" сообщает, что "шокирован и расстроен" принятым решением. За "ирисками" сохраняется право на апелляцию.



Добавим, это прежде в истории Премьер-Лиги только два клуба наказывались снятием очков. Это случилось с "Мидлсбро" за невозможность сыграть матч против "Блэкберна" в сезоне 1996/97 и с "Портсмутом", где в 2010 году была введена внешняя администрация. С первого списали три балла, со второго — девять, но оба вылетели.