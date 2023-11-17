Пети считает, что Артета неправильно использует Райса

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета неправильно использует своего летнего новичка Деклана Райса.

Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода за рекордные для "канониров" 105 миллионов фунтов из "Вест Хэма" минувшим летом.



Разглядев в Райсе атакующие навыки, в последние недели Артета предпочитает использовать Деклана в качестве 8-го номера, тогда как Пети считает, что 6-й номер — идеальная роль для 24-летнего англичанина.



"Приоритетом Деклана Райса при игре за "Арсенал" должен быть поддержание баланса команды и возвращение мяча своей команде".



"Он делает эти вещи так хорошо. Я просто думаю, что он такой великолепный опорный полузащитник, и на позиции 8-го номера, где играл Джака в прошлом сезоне, его таланты слегка расходуются впустую".



"Нельзя просить его играть, как играл Джака в прошлом году, потому что это не его позиция".



"Его лучшая позиция — опорный полузащитник, и именно там тренер должен его использовать. Это фундаментально важно для того, как Артета хочет играть", — цитирует Пети Daily Mail.