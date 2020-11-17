"Брайтон" знает, кем заменить Де Дзерби

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что его клуб знает, кем заменить своего главного тренера Роберто Де Дзерби, если того переманит какой-нибудь гранд.

Де Дзерби только в сентябре прошлого года заступил на тренерский мостик "Брайтона", с успехом продолжив дело Грэма Поттера.



В предыдущие месяцы Роберто сватали в "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Милан" и "Наполи", и в "Брайтоне" понимают, что уход 44-летнего итальянца на повышение — это лишь вопрос времени.



"Конкуренты всегда будут обращать внимание на твоих хороших игроков и хороших сотрудников, и мы готовы к этому. Мы реально смотрим на вещи и имеем план на такого рода сценарии".



"Мы с сожалением отпустили Грэма Поттера в Челси", и то был сложный период, потому что ты не хочешь терять своего главного тренера через месяц после начала сезона. У нас всегда есть небольшой список тренеров, к которому мы готовы обратиться, и Роберто был во главе этого списка".



"Пока что все складывается очень хорошо, мы наслаждаемся тем, что Роберто делает для нас и как команда выступает. Роберто проделал великолепную работу, и я не думаю, что кто-нибудь в футболе не отметил, как он играет и как мы играем".



"Главная головоломка нашей модели в том, что, чем лучше наша модель, тем уязвимее мы, потому что клубы смотрят на то, что мы делаем и как мы это делаем, а также на людей, которые это делают, и они хотят их".



"Но я воспринимаю это как большой комплимент тому прогрессу, который мы демонстрируем, и на мне лежит ответственность насчет планов преемственности. В конце концов каждый клуб теряет игроков и сотрудников, и нам просто нужно быть к этому готовыми".



"Есть ли у "Брайтона" в уме замена для Де Дзерби? Абсолютно".



"Так это устроено, что мы постоянно следим за 20-25 позициями в нашем клубе и смотрим, кто может быть уязвим. Уязвим к тому, что кто-нибудь попытается его переманить или что он сам просто захочет изменить свой образ жизни. Мы должны быть уверены, кто у нас есть замена, когда это случится. Это может быть внутреннее назначение или приглашение кого-нибудь со стороны, но самое важное, что мы имеем представление, кто это должен быть".



"Нет ничего хуже, чем столкновение с внезапными изменениями, к которым ты не готов. Подготовка имеет критическое значение".



"Означает ли это, что "Брайтон" отпустит Де Дзерби без борьбы? Нет, абсолютно нет. В контрактном и финансовом отношении мы защищаем себя, насколько это возможно, а также мы стараемся создать условия, когда наши лучшие люди хотят оставаться с нами, и это хорошо работает уже много лет. Но в то же время мы являемся реалистами, когда они хотят уйти", — сообщил Барбер talkSPORT.