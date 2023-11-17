Баллак считает, что Хаверцу рано думать об уходе из "Арсенала"
Бывший полузащитник "Челси" и сборной Германии Михаэль Баллак считает, что Каю Хаверцу пока рано думать об уходе из "Арсенала".
После трех неубедительных сезонов за "Челси" минувшим летом Хаверц перебрался в "Арсенал" по сделке стоимостью 60 миллионов фунтов.
В своем новом клубе 24-летний немец тоже не блещет, отметившись реализованным пенальти и единственной результативной передачей в 19 матчах.
Таблоиды уже спекулируют насчет ухода Хаверца из "Арсенала", однако Баллак верит, что Кай все еще может заиграть у "канониров".
"Кай Хаверц обладает выдающимися навыками. Но, как уже упоминалось, он выглядит слегка скованным. Тебе нужна определенная стойкость и характер, особенно за рубежом, чтобы справиться со сложными ситуациями. Надеюсь, ему это удастся".
"На мой взгляд, пока еще слишком рано (для ухода). Он должен утвердиться в "Арсенале" всеми возможными способами", — сообщил Баллак Bild.
17.11.2023 13:00
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