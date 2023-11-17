Ван Дейк: "Прошлый сезон был просто посредственным"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что прошлый сезон ему совершенно не удался.

В сезоне 2021/22 "Ливерпуль" был всего в двух матчах от завоевания всех четырех трофеев, в итоге финишировав с Кубком Англии и Кубком Лиги. От "красных" ожидали, что на следующий год они попытаются развить свой успех.



Однако прошлый сезон "Ливерпуль" завершил с пустыми руками, даже не попал в топ-4 Премьер-Лиге, и Ван Дейк вынужден признать, что он и его партнеры были не на высоте.



"Я серьезно воспринимаю критику, но не всю. Я очень хорошо знаю, когда я играю хорошо, а когда нет. Прошлый сезон был просто посредственным, временами — даже плохим".



"Также нам в "Ливерпуле" не удавалось найти хороший ритм как команде. Да и в Лиге Наций со сборной Голландии мы выступили неважно", — сообщил Ван Дейк Algemeen Dagblad.