Ковачич жалеет, что не бросил "Челси" раньше ради Гвардиолы

Полузащитник Матео Ковачич жалеет, что не бросил "Челси" раньше ради возможности поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Отыграв пять сезонов за "Челси", минувшим летом Ковачич перебрался в "Сити" за 30 миллионов фунтов.



За свою карьеру Ковачич сыграл свыше 500 матчей, однако, несмотря на весь свой опыт, 29-летний хорват был приятно удивлен Гвардиолой.



"Это удивительно и тяжело, потому что я учусь множеству новых вещей, и я был бы счастлив перейти сюда раньше, чтобы учиться. Но учиться никогда не бывает поздно. Мне нравится так думать. Поэтому я рад, что могу учиться у него и учиться тому, что он говорит тебе".



"Я был бы счастлив, чтобы кто-нибудь научил меня этому несколько лет назад. Но да, сейчас я все еще могу учиться, и я могу по-настоящему заявить, что он великолепен. Я по-настоящему наслаждаюсь этим с первого момента. Первые дни было тяжело понять, чего он хочет: "Не ходи туда, ходи сюда".



"Мне нравится много бегать по полю, ходить и "туда", и "сюда". Но он сказал мне: "Будь спокойнее, не бегай чересчур много". Поэтому я был слегка удивлен, и это было мило. С первого дня ты видишь, что это удивительный клуб. Здесь замечательные люди, а также это милый город", — цитирует Ковачича Daily Mirror.