Ковачич жалеет, что не бросил "Челси" раньше ради Гвардиолы

Матео Ковачич и Хосеп Гвардиола Полузащитник Матео Ковачич жалеет, что не бросил "Челси" раньше ради возможности поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Отыграв пять сезонов за "Челси", минувшим летом Ковачич перебрался в "Сити" за 30 миллионов фунтов.

За свою карьеру Ковачич сыграл свыше 500 матчей, однако, несмотря на весь свой опыт, 29-летний хорват был приятно удивлен Гвардиолой.

"Это удивительно и тяжело, потому что я учусь множеству новых вещей, и я был бы счастлив перейти сюда раньше, чтобы учиться. Но учиться никогда не бывает поздно. Мне нравится так думать. Поэтому я рад, что могу учиться у него и учиться тому, что он говорит тебе".

"Я был бы счастлив, чтобы кто-нибудь научил меня этому несколько лет назад. Но да, сейчас я все еще могу учиться, и я могу по-настоящему заявить, что он великолепен. Я по-настоящему наслаждаюсь этим с первого момента. Первые дни было тяжело понять, чего он хочет: "Не ходи туда, ходи сюда".

"Мне нравится много бегать по полю, ходить и "туда", и "сюда". Но он сказал мне: "Будь спокойнее, не бегай чересчур много". Поэтому я был слегка удивлен, и это было мило. С первого дня ты видишь, что это удивительный клуб. Здесь замечательные люди, а также это милый город", — цитирует Ковачича Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Ковачич, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 777

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  1. felix-the-cat 17.11.2023 11:50 # felix-the-cat
    Хорошо сиканул на членси))

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  2. vals1702 17.11.2023 11:34 # vals1702
    Пепка скинет тебя в СА через пару лет. Шарлатан=говно.

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  3. moneymaker 17.11.2023 11:13 # moneymaker
    Уже не отпиздишься, все видели как ты за пенсов топишь в голубой фктболке)))

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  4. makeewadim 17.11.2023 11:04 # makeewadim
    Албанский шнырь

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  5. asnural 17.11.2023 11:03 # asnural
    Косяк свой за празднование гола Палмера

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