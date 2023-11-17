Сон избежал травмы в матче за сборную Южной Кореи

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что избежал травмы в матче за сборную Южной Кореи.

Свою отборочную кампанию к ЧМ-2026 южнокорейцы начали с победы 5:0 над Сингапуром накануне, причем 31-летний Сон забил один из голов своей команды.



В концовке матча Сон оказался на газоне, держась за свою правую лодыжку. Однако нападающий смог вернуться на поле, а после матча развеял опасения насчет своего здоровья.



"Мы формируем состав команды к Чемпионату Мира, и я не могу бросить играть только потому, что мне больно".



"Если я не могу бежать, то с этим ничего не поделать, но если я могу, то должен выкладываться на 100 процентов ради команды".



"Сейчас я в порядке. Мне не нравится лежать на газоне зимой. В тот момент (когда Сон упал), я ничего не чувствовал в своей ноге. Я в порядке, травмы нет", — цитирует Сона Evening Standard.