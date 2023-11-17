"Аль-Иттихад" сделает новое предложение по Салаху в январе

Мохамед Салах "Аль-Иттихад" собирается вернуться с новым предложением о покупке нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха еще в январе.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна в Премьер-Лиге "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" по Салаху в размере 150 миллионов фунтов.

Саудовский клуб был готов сразу же сделать улучшенное предложение, однако "Ливерпуль" дал понять, что сделки не будет ввиду невозможности найти замену Мохамеду.

Ранее ожидалось, что "Аль-Иттихад" и другие клубы из Саудовской Аравии возобновят свой интерес к 31-летнему игроку сборной Египта в конце сезона, однако ESPN утверждает, что это произойдет уже в январе.

В январе "Аль-Иттихад" и другие саудовские клубы будут нацелены на игроков высочайшего уровня — не только Салаха, но также Рафаэля Варана с Джейдоном Санчо из "Манчестер Юнайтед".

Добавим, решение "Ливерпуля" заблокировать уход Салаха себя полностью оправдывает. Мохамед демонстрирует отличный футбол, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги.


Метки Аль-Иттихад, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 09:00

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  1. zaeba1l 17.11.2023 09:24 # zaeba1l
    Как в том анекдоте. Зима. Сильный холод и буран. Стоит мент на посту.
    К нему подходит мальчик: - Дядя, а которые час?
    Тот начинает вынимать руку из кармана..
    Чувствует сильный холод и... - Летом приходи мальчик, летом ))

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  2. andrew-sg8 17.11.2023 09:20 # andrew-sg8
    Только летом, мужики, только летом)

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