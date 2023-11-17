"Аль-Иттихад" сделает новое предложение по Салаху в январе

"Аль-Иттихад" собирается вернуться с новым предложением о покупке нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха еще в январе.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна в Премьер-Лиге "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" по Салаху в размере 150 миллионов фунтов.



Саудовский клуб был готов сразу же сделать улучшенное предложение, однако "Ливерпуль" дал понять, что сделки не будет ввиду невозможности найти замену Мохамеду.



Ранее ожидалось, что "Аль-Иттихад" и другие клубы из Саудовской Аравии возобновят свой интерес к 31-летнему игроку сборной Египта в конце сезона, однако ESPN утверждает, что это произойдет уже в январе.



В январе "Аль-Иттихад" и другие саудовские клубы будут нацелены на игроков высочайшего уровня — не только Салаха, но также Рафаэля Варана с Джейдоном Санчо из "Манчестер Юнайтед".



Добавим, решение "Ливерпуля" заблокировать уход Салаха себя полностью оправдывает. Мохамед демонстрирует отличный футбол, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги.