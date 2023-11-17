Джордан не понимает шумихи насчет невызова Стерлинга в сборную Англии

Экс-президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан выразил удивление насчет шумихи из-за невызова вингера "Челси" Рахима Стерлинга в сборную Англии.

В этот международный перерыв 28-летний Стерлинг пятый раз подряд остался без вызова в английскую сборную, хотя в последние недели является одним из лучших игроков "Челси".



Однако Джордан не впечатлен игрой Стерлинга на клубном уровне и считает решение главного тренера англичан Гарета Саутгейта оставить Рахима за бортом правильным.



"Любопытно, но по неведомым мне причинам вокруг невызова Рахима Стерлинга в сборную Англии поднялась большая шумиха".



"Но почему? Он довольно посредственно играет за "Челси". Ладно, он провел несколько достойных матчей в последние недели, но я не видел в его исполнении серии впечатляющих игр, которые бы требовали его вызова. О, да, я забыл его головокружительный успех в виде пары голов против "Лутона", фаворита на вылет! Некоторые могут указать на его игру против "Тоттенхэма" на прошлой неделе, но он действовал довольно обычным образом, пока "шпоры" не остались вдевятером, полностью отдав мяч".



"А если его и вызывать, то вместо кого? Возможно, вместо его одноклубника Коула Палмера, который по-настоящему впечатлил своим трудолюбием в "Челси". Если Саутгейт судит по текущей форме, то он сделал правильный выбор".



"Прямо сейчас, мы не нуждаемся в нем и не скучаем по нему. Англия победит Мальту с Северной Македонией и без него, как победила Италию дома и на выезде без него", — пишет Джордан в своей колонке в Daily Mail.