Саутгейт: "Гордон очень близок к вызову в сборную Англии"

Энтони Гордон Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон "очень близок" к вызову в национальную команду.

22-летний Гордон не был приглашен в сборную Англии для подготовки к матчам против Мальты и Северной Македонии в этот международный перерыв, и на днях появились слухи, что сборная Шотландии пытается заманить Энтони под свои знамена.

Однако Саутгейт призывает Гордона не спешить со сменой сборной и смотреть в будущее. Гарет верит, что Энтони еще получит свой шанс проявить себя за Англию.

"Он хороший игрок. Он очень хорошо выступал за нашу молодежную сборную в прошлом году".

"Должен сказать, он очень близок. Мне нравится его настрой. Мне нравится, что он так упорно трудится на команду".

"Конечно, я уверен, что он надеялся на вызов в этот раз, но на его позиции у нас есть хорошие игроки, которые хорошо играют".

"Но, как и в случае с парой других парней, всегда нужно думать немного наперед, потому что у тебя могут появиться возможности. Думаю, для игрока вроде Энтони это в высшей степени возможно", — цитирует Саутгейта Daily Mail.


Метки Гордон, Ньюкасл, Саутгейт

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2023 07:00

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