Анонс матча Англия — Мальта

В своем заключительном домашнем матче в отборе к Евро-2024 сборная Англии сыграет против Мальты.

Английской сборной удалось крупно порадовать своих болельщиков во время своего предыдущего матча на "Уэмбли". Тогда, в октябре, родоначальники футбола одержали волевую победу 3:1 над действующим чемпионом Европы в лице Италии и досрочно гарантировали себе путевку в Германию следующим летом.



Но чтобы застолбить за собой первое место отборочной Группы C и обеспечить себе более благосклонный жребий на финальную стадии Евро-2024, англичанам нужно набрать еще одно очко.



После матча с Мальтой англичанам лишь останется совершить выезд в Северную Македонию, поэтому очевидно, что команда Гарета Саутгейта постарается выполнить свою задачу уже в пятницу вечером.



Сборная Мальты, занимающая 171-е место в рейтинге ФИФА, ни на что не претендует, не набрав ни единого очка в своих семи матчах.



- Англия выиграла все шесть своих матчей против Мальты с общим счетом 18:1, включая выездную победу 0:4 в этом отборочном цикле.



- В этом отборочном турнире у Англии третья лучшая атака — 19 забитых голов в шести матчах.



- Англия выиграла все 13 последних домашних матчей в рамках отбора к Чемпионатам Европы, 10 раз сохранив свои ворота на замке.



- Мальта в свою очередь проиграла все 16 последних матчей в рамках отбора к Чемпионатам Европы, забив в них лишь три гола.



- Мальта потерпела 21 поражение в 22 выездных матчах в рамках отбора к Чемпионатам Европы (1 ничья).



- Мальта может похвастать только тремя победами в 13 последних матчах с учетом всех соревнований, причем все три были одержаны в товарищеских играх.



Сборная Англии понесла немало потерь относительно тех игроков, которых Саутгейт вызвал изначально. Среди таковых значатся Льюис Данк, Леви Колуилл, Джуд Беллингем, Джеймс Мэддисон и Каллум Уилсон. На их место были вызваны Эзри Конса, Рико Льюис и Коул Палмер. Калвин Филлипс и Маркус Рэшфорд пропустили несколько дней тренировок из-за причин личного характера.



Чемпионат Европы 2024 года. Отборочный турнир. Группа C

Сборная Англии — сборная Мальты

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз