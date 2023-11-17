Куанса хочет стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге

Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса заявил, что он еще ничего не добился в своей карьере, потому что пока не считается одним из лучших игроков в Премьер-Лиге.

Куанса только в августе дебютировал за "Ливерпуль" и к настоящему моменту сыграл уже девять матчей за команду Юргена Клоппа.



Однако 20-летний англичанин совершенно не собирается останавливаться на достигнутом и хочет вырасти в защитника топ-уровня.



"Нет, этот сезон не превосходит мои ожидания, потому что никто пока не сказал: "Джарелл Куанса — один из лучших игроков в мире".



"Никто не сказал: "Он центральный защитник топ-уровня". Никто не сказал: "У него есть все". Поэтому, пока я не буду считаться одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, как минимум, у меня нет причины довольствоваться достигнутым и говорить: "О, да, я сыграл девять матчей за "Ливерпуль". Это никогда не было конечной целью".



"Я всегда лишь хотел быть победителем. Я с детства ненавижу проигрывать. Я плакал, когда проигрывал. Когда я проигрываю, мой уикенд испорчен и все такое".



"Нет смысла ставить перед собой цели, которые достижимы. Ты также можешь поставить цель, которая не выглядит реалистичной, но ты никогда не знаешь, чего можешь достичь".



"Думаю, он (Клопп) не ожидал, что я так быстро стану частью первой команды. Вопрос был в том, когда это произойдет и как я справлюсь с сопутствующим давлением".



"Нельзя было ожидать, что после аренды в "Бристоль Роверс" я сразу стану частью первой команды здесь, как это случилось. Так что это некоторый сюрприз", — цитирует Куансу The Independent.