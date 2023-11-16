FA обвинила Артету в оскорблении арбитров
FA предъявила обвинения Микелю Артете относительно комментариев главного тренера "Арсенала" после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
4 ноября "Арсенал" потерпел на "Сент-Джеймс Парк" свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (1:0), не сумев ответить на спорный гол Энтони Гордона.
Гол Гордона был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола и насчет офсайда.
Тогда Артета назвал "стыдом" и "позором" решение рефери и системы VAR засчитать этот гол, а также в целом раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге.
В минувший понедельник глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, что гол Гордона был засчитан правильно, а сейчас FA предъявила Артете свои претензии.
Ассоциация обвиняет Артету в "оскорблении арбитров" и "причинении ущерба игре". Теперь у Микеля есть время до следующего вторника, 21 ноября, чтобы предоставить свой ответ.
Добавим, на следующий день после гневной тирады Артеты "Арсенал" выступил с заявлением в поддержку Микеля. Многие эксперты, включая Гари Невилла, выразили недовольство таким поведением и призвали Премьер-Лигу принять меры.
16.11.2023 23:00
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Нихуя шакалы налетели)
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