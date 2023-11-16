FA обвинила Артету в оскорблении арбитров

Микель Артета FA предъявила обвинения Микелю Артете относительно комментариев главного тренера "Арсенала" после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

4 ноября "Арсенал" потерпел на "Сент-Джеймс Парк" свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (1:0), не сумев ответить на спорный гол Энтони Гордона.

Гол Гордона был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола и насчет офсайда.

Тогда Артета назвал "стыдом" и "позором" решение рефери и системы VAR засчитать этот гол, а также в целом раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге.

В минувший понедельник глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, что гол Гордона был засчитан правильно, а сейчас FA предъявила Артете свои претензии.

Ассоциация обвиняет Артету в "оскорблении арбитров" и "причинении ущерба игре". Теперь у Микеля есть время до следующего вторника, 21 ноября, чтобы предоставить свой ответ.

Добавим, на следующий день после гневной тирады Артеты "Арсенал" выступил с заявлением в поддержку Микеля. Многие эксперты, включая Гари Невилла, выразили недовольство таким поведением и призвали Премьер-Лигу принять меры.


Метки FA, Арсенал, Артета, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2023 23:00

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  1. redwhitegun 17.11.2023 00:07 # redwhitegun
    Нихуя шакалы налетели)

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  2. brown-ale 16.11.2023 23:50 # brown-ale
    Знатно у испашки бомбануло. За слова придется ответить. Еще бы и клуб оштрафовать.

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  3. moneycity 16.11.2023 23:21 # moneycity
    Превращается в посмешище как Клопп.

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  4. narcot 16.11.2023 23:21 # narcot
    Приключения янки




    В Москве обезьяна взяла человека в заложники.

    Произошло это из-за семейной ссоры. Домашний капуцин по кличке Мася так разнервничался, что стал бросаться на людей. Хозяева не могли совладать с питомцем, и вызвали спасателей.

    Поймать обезьяну пожарникам оказалось непросто — она уселась на человека и никого к нему не подпускала. Однако потом, с помощью лакомства, капуцина удалось снять с мужчины и усадить в клетку. Правда, перед этим он успел-таки немного покусать родственника заявителей

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  5. soloviev 16.11.2023 23:12 # soloviev
    Шлюхи чинуши боятся правды и стараются закрыть рот всем, кто указывает на их непрофессионализм

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  6. suddenly 16.11.2023 23:06 # suddenly
    А клубу будут какие-нибудь предъявы за то, что поддержали Артету?

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  7. narcot 16.11.2023 23:05 # narcot
    Вагина обкончалась?

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  8. hachidlo 16.11.2023 23:03 # hachidlo
    Мечты канониров о титуле рушатся как песочный замок.
    Кстати, а почему главного нытика из стана портовых никак не накажут? Берегут свою маленькую Мальвину?

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