"Брентфорд" уверен в новом контракте с Тоуни

"Брентфорд" уверен в заключении нового контракта со своим нападающим Айвеном Тоуни.

Тоуни стал лучшим бомбардиром "Брентфорд" в прошлом сезоне, забив 21 гол в 35 матчах, однако в этой кампании "пчелы" вынуждены обходиться без Айвена.



Тоуни все еще отбывает восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и снова сыграть в футбол сможет только в январе 2024.



Согласно слухам, Тоуни собирается вернуться на футбольное поле уже игроком другой команды — 27-летнего англичанина активно сватают в "Арсенал" и "Челси".



Однако talkSPORT утверждает, что "Брентфорд" не только не собирается продавать Тоуни в январе, но и намерен продлить истекающий летом 2025 контракт Айвена.



Более того, у боссов "Брентфорда" уже появилась уверенность, что Тоуни согласится на новую сделку с клубом.