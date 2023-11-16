"Вест Хэм" договаривается о переименовании Лондонского стадиона

Allianz and Stage Front сражаются за право стать спонсором Лондонского стадиона, на котором с 2016 года выступает "Вест Хэм".

Лондонский стадион, изначально известный как Олимпийский стадион, находится у "Вест Хэма" в 99-летней аренде.



"Вест Хэм" и Лондонская корпорация развития наследия, фактический владелец Лондонского стадиона, уже давно ищут возможность продать права на переименование арены.



И сейчас, как сообщает Evening Standard, появилось сразу два претендента, готовых стать спонсорами "молотобойцев".



Речь идет о немецком страховом гиганте Allianz и американской фирме по продаже билетов Stage Front. В данный момент переговоры продолжаются, и ожидается, что выбор будет сделан до окончания текущего сезона.