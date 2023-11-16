"Челси" готов вернуть Сантоса в январе

"Челси" готов досрочно вернуть полузащитника Андрея Сантоса из аренды в "Ноттингем Форест".

Минувшим летом "Форест" арендовал Сантоса у "Челси" до конца сезона 2023/24. С тех пор Андрей сыграл лишь 96 минут за "Форест", включая единственное позднее появление на замену в Премьер-Лиге.



На проигранный "лесниками" матч против "Вест Хэма" перед международным перерывом (3:2) 19-летний бразилец не попал даже в число запасных.



Столь печальная ситуация с игровым временем Сантоса не устраивает "Челси" — на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему возлагают большие надежды на игрока, который был куплен у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов и который в качестве капитана и совместно лучшего бомбардира турнира привел юношескую сборную Бразилии к победе на Чемпионате Южной Америки U-20 минувшим летом.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" принадлежит опция досрочного прекращения аренды Сантоса в январе, если к тому времени Андрей не сыграет определенное количество матчей, и именно к этому сейчас все идет.