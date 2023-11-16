Фергюсон может вернуться к активной роли в "Юнайтед"

Легендарный сэр Алекс Фергюсон может вернуться к активной деятельности в "Манчестер Юнайтед" в связи с грядущими изменениями в клубе.

В данный момент британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед".



"Юнайтед" не просто обретет еще одного совладельца — амбиции Рэтклиффа простираются гораздо дальше, и сэр Джим должен получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



Влияние Рэтклиффа уже начало проявляться, потому что только накануне "Юнайтед" анонсировал расставание со своим исполнительным директором Ричардом Арнольдом в конце года.



Как утверждает The Telegraph, после заключения сделки Рэтклифф собирается обратиться за советами и рекомендациями к 81-летнему Фергюсону по некоторым вопросам.



Одной из вещей, на которые может повлиять Фергюсон, является персона спортивного директора. Рэтклифф, как ожидается, укажет на дверь Джону Мерто, который сейчас занимает этот пост.



Фактор Фергюсона может сыграть свою роль в приглашении спортивного директора "Кристал Пэлас" Дуги Фридмена, который является не только соотечественником, но и товарищем сэра Алекса.



"Юнайтед" находится в упадке с момента ухода Фергюсона на пенсию в 2013 году, и Рэтклифф собирается приложить все усилия, чтобы остановить эту тенденцию и вернуть славные времена в клуб.