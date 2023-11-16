Дешам: "Салиба не в той же психологической ситуации, как в "Арсенале"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что в национальной команде защитник "Арсенала" Вильям Салиба находится в другой "психологической ситуации", нежели в своем клубе.

С прошлого сезона 22-летний Салиба является незаменимым игроком для наставника "Арсенала" Микеля Артеты.



А вот в сборной Франции Вильям является лишь игроком ротации, конкурируя за игровые минуты с Ибраимой Конате, Люкой Эрнандесом, Дайо Упамекано и Жан-Клером Тодибо.



Дешам чувствует, что в национальной команде у Салиба появилась внутренняя неуверенность из-за отсутствия места в стартовом составе, и Дидье призывает Вильяма преодолеть это.



"У нас он получает не так много игрового времени. В своем клубе он выступает хорошо".



"На международном уровне он не всегда проявляет себя с лучшей стороны, когда я активно использую ротацию. Он не в той же психологической ситуации, как в своем клубе, где он не задается вопросом, сыграет ли он на выходных".



"Когда он получает возможность сыграть за нас, то должен говорить себе, что ему нужно сыграть хорошо, потому что позади него есть другие".



"Он не в той же психологической ситуации, как в своем клубе. Но у него есть все необходимое, чтобы сделать следующий шаг", — цитирует Дешама Daily Mail.