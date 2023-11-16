"Тоттенхэм" заинтересован в Рубене Невеше

"Тоттенхэм" проявил интерес к полузащитнику "Аль-Хиляля" Рубену Невешу, который может вернуться в Премьер-Лигу спустя полгода после расставания с "Вулверхэмптоном".

Минувшим летом, столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, "Вулверхэмптон" продал Невеша в саудовский "Аль-Хиляль" за 47 миллионов фунтов.



В последние недели пресса активно спекулирует насчет отъезда Невеша из Саудовской Аравии, и TEAMtalk может подтвердить, что Рубен действительно надеется вернуться в Премьер-Лигу в январе, несмотря на зарплату в 300,000 фунтов в неделю на Ближнем Востоке.



Главным претендентом на Невеша может считаться "Ньюкасл", у которого общие с "Аль-Хилялем" владельцы, однако другие клубы Премьер-Лиги собираются наложить временный запрет на такого рода трансферы — соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.



Также Невеша сватали в "Арсенал", однако огромный интерес к Рубену проявляет и "Тоттенхэм", который зимой лишится Пап Матара Сарра и Ива Биуссума на срок до шести недели из-за Кубка Африки.



Источник добавляет, что Невеш может покинуть "Аль-Хиляль" как на правах аренды, так и насовсем, но тогда саудовский клуб потребует за 26-летнего португальца 60 млн. фунтов.