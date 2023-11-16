Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем МЮ только в конце января

Сэр Джим Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем "Манчестер Юнайтед" только к концу зимнего трансферного окна.

Издание The Telegraph ожидает, что "Юнайтед" уже на следующей неделе объявит о сделке с Рэтклиффом, который собирается купить 25% акций клуба за 1.3 млрд. фунтов.



Однако покупка такой доли потребует согласования Премьер-Лиги, и этот процесс займет от шести до восьми недель, в течение которых глава химической компании Ineos не сможет участвовать в управлении клубом.



Семейство Глэйзеров получит с этой сделки около 650 млн. фунтов. Еще столько же распределят между собой прочие акционеры клуба, чьи ценные бумаги торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.



Таким образом, надеждам фанатов "Юнайтед" на то, что главный тренер Эрик Тен Хаг получит дополнительные средства на укрепление состава команды в январе, может быть не суждено сбыться.



До закрытия зимнего окна "Юнайтед" может просто не успеть получить или потратить инвестиции, на которые в клубе рассчитывают в связи с приходом Рэтклиффа.