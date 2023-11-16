Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем МЮ только в конце января

Сэр Джим Рэтклифф Сэр Джим Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем "Манчестер Юнайтед" только к концу зимнего трансферного окна.

Издание The Telegraph ожидает, что "Юнайтед" уже на следующей неделе объявит о сделке с Рэтклиффом, который собирается купить 25% акций клуба за 1.3 млрд. фунтов.

Однако покупка такой доли потребует согласования Премьер-Лиги, и этот процесс займет от шести до восьми недель, в течение которых глава химической компании Ineos не сможет участвовать в управлении клубом.

Семейство Глэйзеров получит с этой сделки около 650 млн. фунтов. Еще столько же распределят между собой прочие акционеры клуба, чьи ценные бумаги торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.

Таким образом, надеждам фанатов "Юнайтед" на то, что главный тренер Эрик Тен Хаг получит дополнительные средства на укрепление состава команды в январе, может быть не суждено сбыться.

До закрытия зимнего окна "Юнайтед" может просто не успеть получить или потратить инвестиции, на которые в клубе рассчитывают в связи с приходом Рэтклиффа.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2023 16:00

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  1. sausage 16.11.2023 17:34 # sausage
    Кто о чём, а искандер всё про розовые трусики и сосиджа.
    Искандер, он же хохло пидар, я не твой.
    Еби своего кореша - наркота, голубичного короля.

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  2. kojan 16.11.2023 17:18 # kojan
    сэр, не успев купить маленько акций, шибко раздухарился, вот Глейзеры его и осадили...

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  3. kukuruzko 16.11.2023 16:51 # kukuruzko
    Оппенгеймера смотрел кто-нибудь?

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  4. narcot 16.11.2023 16:48 # narcot
    Как же ссут на сосагу и остальных ватников




    Си Цзиньпин заявил, что считает двухсторонние отношения США и КНР «самыми важными» во всем мире

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  5. iskander8sg 16.11.2023 16:46 # iskander8sg
    Снимал розовые трусики с пенсов, еще до того какэто стало мейнстримом!(с) сосидж

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  6. sausage 16.11.2023 16:23 # sausage
    Фердинанд: «Каждый раз, когда я вижу имя Гарри Кейна напротив очередного хет-трик, меня тошнит. И почему мы не подписали его?»

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  7. gameboy 16.11.2023 16:14 # gameboy
    Че там по жопанюхси?

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  8. sausage 16.11.2023 16:11 # sausage
    Доброе утро, Михаил!

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  9. sausage 16.11.2023 16:08 # sausage
    После переговоров с Си Цзиньпином Байден сказал, что всё равно считает его диктатором потому, что он руководит коммунистической страной)))

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  10. sausage 16.11.2023 16:08 # sausage
    Хитрожопые американские евреи.

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