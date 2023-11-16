Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем МЮ только в конце января
Сэр Джим Рэтклифф может быть подтвержден совладельцем "Манчестер Юнайтед" только к концу зимнего трансферного окна.
Издание The Telegraph ожидает, что "Юнайтед" уже на следующей неделе объявит о сделке с Рэтклиффом, который собирается купить 25% акций клуба за 1.3 млрд. фунтов.
Однако покупка такой доли потребует согласования Премьер-Лиги, и этот процесс займет от шести до восьми недель, в течение которых глава химической компании Ineos не сможет участвовать в управлении клубом.
Семейство Глэйзеров получит с этой сделки около 650 млн. фунтов. Еще столько же распределят между собой прочие акционеры клуба, чьи ценные бумаги торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.
Таким образом, надеждам фанатов "Юнайтед" на то, что главный тренер Эрик Тен Хаг получит дополнительные средства на укрепление состава команды в январе, может быть не суждено сбыться.
До закрытия зимнего окна "Юнайтед" может просто не успеть получить или потратить инвестиции, на которые в клубе рассчитывают в связи с приходом Рэтклиффа.
16.11.2023 16:00
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Кто о чём, а искандер всё про розовые трусики и сосиджа.
Искандер, он же хохло пидар, я не твой.
Еби своего кореша - наркота, голубичного короля.
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сэр, не успев купить маленько акций, шибко раздухарился, вот Глейзеры его и осадили...
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Оппенгеймера смотрел кто-нибудь?
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Как же ссут на сосагу и остальных ватников
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Снимал розовые трусики с пенсов, еще до того какэто стало мейнстримом!(с) сосидж
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Че там по жопанюхси?
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Хитрожопые американские евреи.
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