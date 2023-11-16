Саа считает, что Антони подводит Хейлунда

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что вингер "красных дьяволов" Антони стал предсказуем и не обеспечивает должной поддержки нападающему Расмусу Хейлунду.

В своем втором сезоне за "Юнайтед" после перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов Антони не забил ни одного гола и не отдал результативной передачи.



По мнению Саа, защитники команд Премьер-Лиги раскусили Антони, и у Луи нет уверенности, что 23-летний бразилец сможет добавить своей игре разнообразия и непредсказуемости.



"Я не знаю, есть ли у Антони будущее в "Манчестер Юнайтед". Его знакомство с Премьер-Лигой получилось по-настоящему тяжелым".



"Ему удалось забить несколько голов, но теперь защитники изучили его игру и очень хорошо читают его".



"Он не получает удовольствия от своей игры, потому что он предсказуем. Будучи вингером, он выполняет передачи, которые нападающему очень сложно прочитать и замкнуть".



"Передачи с фланга необходимо выполнять на скорости в зону между защитниками и голкипером, а Антони этого не делает".



"Сейчас у "Манчестер Юнайтед" появился нападающий, который ищет такого рода фланговые передачи, но Антони не обеспечивает их".



"Ему нужно делать правильные вещи для команды, независимо от того, нравится ему это или нет".



"Как и многие фанаты, я был по-настоящему терпелив, но теперь он должен разнообразить свою игру и выйти из своей зоны комфорта".



"Если он не выйдет из своей зоны комфорта, тогда то, что он делает в данный момент, не будет приносить пользу команде", — цитирует Саа The Sun.