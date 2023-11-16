Сборная Шотландии хочет переманить Гордона

Сборная Шотландии надеется переманить нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона под свои знамена.

22-летний Гордон очень ярко выглядит на старте сезона 2023/24, забив четыре гола и отдав две результативные передачи за "Ньюкасл" в Премьер-Лиге.



Однако этого оказалось недостаточно, чтобы главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал Гордона на матчи против Мальты и Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024.



Таким образом, Гордон до сих пор еще не вызывался в первую сборную Англии, хотя сыграл 34 матча за "трех львов" на возрастных уровнях от U-18 до U-21.



Как утверждает Daily Express, этой ситуацией надеется воспользоваться сборная Шотландии, откуда родом бабушка и дедушка экс-игрока "Эвертона".



Впрочем, в данный момент маловероятно, что Гордон, вплотную приблизившись к приглашению в английскую сборную, примет предложение шотландцев.