Рой Кин: "Не вижу никого, кто бы смог превзойти "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что не видит конкурентов у "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После 12 сыгранных в этом сезоне Премьер-Лиги матчей "Сити" занимает первое место, но на расстоянии в три очка от "горожан" находятся сразу четыре команды.



Тем не менее, Кин считает, что другие команды недостаточно сильны, чтобы по-настоящему навязать конкуренцию "Сити".



"Думаю, стандарты Премьер-Лиги не впечатляют в последний месяц или два. Думаю, некоторые из голов, которые мы наблюдаем по выходным, необязательны и говорят о недостатке мастерства".



"Манчестер Сити" превосходен, насчет этого нет сомнений. Но я думаю, другие команды должны улучшить свою игру, я правда так считаю. Я по-прежнему не вижу никого, кто бы смог превзойти "Сити". Даже если у "Сити" случится спад, они достаточно сильны", — сообщил Кин Sky Sports.