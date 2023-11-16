"Юнайтед" не отпустит Санчо задешево

"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать вингера Джейдона Санче задешево в зимнее трансферное окно.

В данный момент ситуация такова, что у Санчо нет будущего в "Юнайтед" при главном тренере Эрике Тен Хаге, который полностью изолировал Джейдона от первой команды.



23-летний англичанин не играет с августа и сейчас, как кажется, лишь дожидается января, чтобы покинуть "Юнайтед" на правах аренды или насовсем.



По информации ESPN, на "Олд Траффорд" отлично понимают, что другие клубы попытаются воспользоваться тупиковой ситуацией Санчо, чтобы на выгодных для себя условиях заполучить Джейдона.



Однако "Юнайтед" готов отвергнуть запросы других клубов о том, чтобы "дьяволы" отпустили Санчо в аренду и при этом субсидировали большую часть зарплаты Джейдона в 300,000 фунтов в неделю.



А если дело дойдет до продажи, то "Юнайтед" постарается выручить сумму, приближенную к тем 73 миллионам фунтов, за которые Джейдон был куплен у дортмундской "Боруссии" в 2021 году.