Мойес, вероятно, покинет "Вест Хэм" в конце сезона

Дэвид Мойес Дэвид Мойес, вероятно, покинет должность главного тренера "Вест Хэма" в конце этого сезона.

"Вест Хэм" помышлял о расставании с Мойесом еще минувшим летом, однако в сезоне 2022/23 Дэвид спас клуб от вылета из Премьер-Лиги и выиграл Лигу Конференций, сделав свой уход невозможным.

В то же время "Вест Хэм" не планирует предлагать Мойесу новый контракт, тогда как действующее соглашение 60-летнего шотландца истекает в конце этого сезона.

Нежелание "Вест Хэма" продлевать сотрудничество с Мойесом связано со смешанными результатами, ощущением разочарования среди болельщиков, а также с разногласиями, которые возникли у Дэвида с новым техническим директором клуба Тимом Штейдтеном насчет трансферов.

Поэтому Daily Mail ожидает, что в следующем сезоне у "Вест Хэма" будет новый рулевой. "Молотобойцы" чувствуют, что топчутся на месте при Мойесе, и хотят видеть развитие клуба.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2023 11:00

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  1. brown-ale 16.11.2023 12:01 # brown-ale
    Если бы не низкопробный трофей, давно бы погнали ссаными тряпками. В АПЛ никакого прогресса от них не видно годами.

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  2. chelsea88 16.11.2023 11:31 # chelsea88
    Возглавит аснл.

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