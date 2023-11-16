Мойес, вероятно, покинет "Вест Хэм" в конце сезона
Дэвид Мойес, вероятно, покинет должность главного тренера "Вест Хэма" в конце этого сезона.
"Вест Хэм" помышлял о расставании с Мойесом еще минувшим летом, однако в сезоне 2022/23 Дэвид спас клуб от вылета из Премьер-Лиги и выиграл Лигу Конференций, сделав свой уход невозможным.
В то же время "Вест Хэм" не планирует предлагать Мойесу новый контракт, тогда как действующее соглашение 60-летнего шотландца истекает в конце этого сезона.
Нежелание "Вест Хэма" продлевать сотрудничество с Мойесом связано со смешанными результатами, ощущением разочарования среди болельщиков, а также с разногласиями, которые возникли у Дэвида с новым техническим директором клуба Тимом Штейдтеном насчет трансферов.
Поэтому Daily Mail ожидает, что в следующем сезоне у "Вест Хэма" будет новый рулевой. "Молотобойцы" чувствуют, что топчутся на месте при Мойесе, и хотят видеть развитие клуба.
16.11.2023 11:00
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Если бы не низкопробный трофей, давно бы погнали ссаными тряпками. В АПЛ никакого прогресса от них не видно годами.
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Возглавит аснл.
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