Мойес, вероятно, покинет "Вест Хэм" в конце сезона

Дэвид Мойес, вероятно, покинет должность главного тренера "Вест Хэма" в конце этого сезона.

"Вест Хэм" помышлял о расставании с Мойесом еще минувшим летом, однако в сезоне 2022/23 Дэвид спас клуб от вылета из Премьер-Лиги и выиграл Лигу Конференций, сделав свой уход невозможным.



В то же время "Вест Хэм" не планирует предлагать Мойесу новый контракт, тогда как действующее соглашение 60-летнего шотландца истекает в конце этого сезона.



Нежелание "Вест Хэма" продлевать сотрудничество с Мойесом связано со смешанными результатами, ощущением разочарования среди болельщиков, а также с разногласиями, которые возникли у Дэвида с новым техническим директором клуба Тимом Штейдтеном насчет трансферов.



Поэтому Daily Mail ожидает, что в следующем сезоне у "Вест Хэма" будет новый рулевой. "Молотобойцы" чувствуют, что топчутся на месте при Мойесе, и хотят видеть развитие клуба.