Каррагер: "Мы еще не видели настоящий "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" еще не показал своей лучшей игры в этом сезоне.

На третий в сезоне международный перерыв "Сити" отправился единоличным лидером Премьер-Лиги, на одно очко опережая ближайших преследователей в лице "Ливерпуля" и "Арсенала".



Однако Каррагер убежден, что это далеко не потолок для "Сити". Джейми допускает, что команда Хосепа Гвардиолы еще уйдет в отрыв.



"Думаю, прямо сейчас "Сити" по-прежнему уровнем выше, чем "Ливерпуль" и "Арсенал", хотя это еще может измениться в ближайшие четыре-пять месяцев, если эти команды вырастут — особенно "Ливерпуль", где много новых игроков".



"Но есть ощущение, что мы еще не видели настоящий "Сити" в этом сезоне, хотя они уже находятся на вершине лиги".



"Когда смотришь на таблицу лиги, таблица лиги выглядит замечательно. "Сити" не удалось уйти в отрыв. В каком-то смысле это очень хороший результат для лиги. Но с течением сезона разрывы будут увеличиваться", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.