Кэмпбелл советует "Арсеналу" купить нападающего в январе

Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл посоветовал "канонирам" приобрести центрального нападающего в январе.

Прямо сейчас "Арсенал" находится всего в одном очке от вершины Премьер-Лиги, однако Кэмпбелл видит в команде Микеля Артеты один большой изъян.



Сол считает, что "Арсеналу" не хватает игрока, который смог бы взвалить на себя бомбардирское бремя и одновременно облегчить жизнь своим партнерам по команде.



"В конце концов к январю им придется решить, нуждаются ли они в центральном нападающем, который способен дать 20-25 голов в Премьер-Лиге, забивая в больших, упорных матчах. Думаю, это помогло бы им".



"Некоторые защитные линии понимают твою игру, но если ты имеешь возможность выпустить другого игрока, это меняет твою игру и заставляет происходить другие вещи. Когда у тебя есть игрок другого плана, это может по-настоящему менять игру".



"Кого бы я хотел пригласить в "Арсенал"? Осимхена. Но как много денег он будет стоить? Также есть Айвен (Тоуни). Думаю, с другими зонами у них порядок. Центральный нападающий — единственная позиция, где им нужно подумать об усилении или уже отложить это до лета".



"Но будет хорошо, если они найдут правильного игрока, чистого нападающего, с помощью которого они смогут дожимать соперника в упорных матчах, который умеет играть на своей позиции, который напрягает защитников и дает свободу своим партнерам по команде. Если нет, то точно следует сделать это к следующему сезону. Правильный игрок облегчит давление на команду", — сообщил Кэмпбелл Daily Mirror.