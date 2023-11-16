Виллаш-Боаш рассказал, как "Тоттенхэм" не позволил ему купить Моутинью

Экс-наставник "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш рассказал, как "шпоры" не позволили ему купить полузащитника Жоау Моутинью в 2012 году.

Ярко проявив себя на Евро-2012 со сборной Португалии, Моутиньо стал трансферной целью для своего соотечественника Виллаш-Боаша.



Однако боссы "Тоттенхэма" предпочли довериться не чутью Андре, а своим аналитикам, которые через изучение статистических данных пришли к выводу, что Мусса Дембеле — лучший вариант среди полузащитников.



"Я хотел купить Жоау Моутинью, и он находился на шестом месте в списке, составленном работающими с большими данными людьми. Первым в списке значился Дембеле, которого мы в итоге и купили".



"Я был истощен эмоционально, потому что данные не показывали всех вещей, которые имели в игроке ценность для тренера: знание вашей манеры управления, знание вашего игрового стиля, способность адаптироваться к вашему стилю".



"Такие вещи невозможно измерить количественно, и это зависит от точки зрения тренера. Поначалу это было огромной проблемой, и у нас были огромные споры насчет Моутинью".



"Мы подписали Дембеле, но упустили Моутинью, и я был расстроен, потому что мы могли создать очень сильную полузащиту. Именно в таких вещах вам требуется баланс между тренерской философией и данными, которые могут быть вам предоставлены", — цитирует Виллаш-Боаша Daily Mirror.