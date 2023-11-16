Бразильцы готовы рискнуть Жезусом против Аргентины

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз заявил, что готов использовать нападающего Габриэля Жезуса в матче против Аргентины на следующей неделе — к большому разочарованию "Арсенала".

"Арсенал" остался крайне расстроен вызовом Жезуса в бразильскую сборную, потому что Габриэль не играет за "канониров" с выезда к "Севилье" в Лиге Чемпионов 24 октября, когда он получил травму задней поверхности бедра.



"Арсенал" настаивал, чтобы Жезус остался и продолжил восстановление на базе клуба, однако Диниз решил по-своему. Более того, Фернандо может задействовать 26-летнего игрока против Аргентины 22 ноября.



"Я доверяю игроку, и я доволен, что он здесь. Его приезд сюда не является незапланированным. Он сказал, что чувствует себя хорошо и уже выполняет определенные упражнения".



"Когда я разговаривал с ним, он сказал, что он в двух неделях от возвращения в строй. Мы подумали, что будет интересно рискнуть и пригласить его сюда. Он в хорошем состоянии. Мы очень бережно обращаемся с ним".



"Как только он прибыл сюда, то прошел новое МРТ-обследование. Мы очень осторожны с ним. Если его состояние будет это позволять, он будет доступен на матч против Аргентины".



"Габриэлю было очень важно приехать сюда, и когда он вернется в "Арсенал", его состояние будет еще лучше, чем когда он приехал сюда", — цитирует Диниза talkSPORT.