"Тоттенхэм" готов побороться за Андре

"Тоттенхэм" собирается составить конкуренцию другим грандам Премьер-Лиги в борьбе за опорного полузащитника "Флуминенсе" Андре в январе.

Еще минувшим летом заполучить Андре хотел "Ливерпуль", однако игрок уже пообещал "Флуминенсе", что останется до конца бразильского сезона.



Это решение оправдало себя, потому что "Флуминенсе" завершил свой сезон завоеванием Кубка Либертадорес. Теперь Андре готов сделать следующий шаг в своей карьере.



Издание talkSPORT ожидает, что в январе в борьбе за 22-летнего опорника сойдутся "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", а также "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" принял решение побороться за Андре и ради приглашения игрока сборной Бразилии готов принести в жертву 28-летнего Пьер-Эмиля Хейбьерга.