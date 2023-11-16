Рэтклифф готов изгнать еще двух руководителей из МЮ

Сэр Джим Рэтклифф готов изгнать из "Манчестер Юнайтед" еще двух руководителей высокого ранга после того, как на дверь было указано исполнительному директору Ричарду Арнольду.

В среду "Юнайтед" официально объявил, что к Новому году Арнольд, посвятивший клубу с "Олд Траффорд" последние 16 лет, освободит свой кабинет.



За решением расстаться с Арнольдом стоит Рэтклифф, который находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед" и собирается взять под свой контроль спортивный проект "красных дьяволов".



По информации Daily Mirror, вслед за Арнольдом своей работы могут лишиться спортивный директор Джон Мерто и директор по футбольным операциям Дэвид Харрисон.



После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" потратил более 1 миллиарда фунтов на новых игроков, однако это принесло клубу не так много успехов, а значительная доля трансферов оказались откровенно провальными.



Очевидно, Рэтклифф собирается кардинально реформировать селекционную политику "Юнайтед" и наказать людей, ответственных за трансферные неудачи.