Дайер планирует вернуться в Португалию

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер заявил о своих планах вернуться в Португалию.

С семи лет Дайер жил в Португалии, и свои первые шаги в футболе Эрик сделал в лиссабонском "Спортинге".



В 2014 году Дайер отправился в "Тоттенхэм", однако игрок сборной Англии сохранил самые теплые воспоминания о Португалии и о своем родном клубе.



"Уверен, однажды я вернусь. Думаю, это неизбежно. Если моя жена захочет этого, мы однажды вернемся и будем здесь жить, когда я закончу свою карьеру".



"Спортинг" — мой клуб и всегда будет моим клубом, я провел в нем 12 лет. Португалия также является моим домом. Мне 29, поэтому я надеюсь отыграть еще много лет. Я все еще молод. Футбол — мой приоритет", — цитирует Дайера Evening Standard.