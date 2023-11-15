"Челси" не спешит предлагать Галлахеру новый контракт

"Челси" до сих пор не предложил своему полузащитнику Конору Галлахеру новый контракт.

23-летний Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, выходя в стартовом составе на каждый из 12 матчей команды Маурисио Почеттино в Премьер-Лиге.



Как утверждает TEAMtalk, своей игрой Галлахер удивил многих людей внутри "Челси", которые ожидали, что Конор покинет "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.



Несмотря на эти успехи Галлахера, "Челси" до сих пор не сделал предложил своему воспитаннику продлить сотрудничество, хотя от действующего контракта Конора остается только 18 месяцев.



Очевидно, что отличной игрой Галлахер увеличил свою трансферную стоимость, и перед "Челси" может возникнуть соблазн выгодно продать Конора, за которого "синие" на исходе лета просили 45 миллионов фунтов.



Также "Челси" держит в уме тот факт, что в команде все еще есть дорогостоящий Ромео Лавиа, который из-за травмы пока даже не дебютировал за лондонский клуб.



Сам Галлахер счастлив в "Челси" и хочет заключить новый контракт с родным клубом.