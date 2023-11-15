Осимхен — один из трех нападающий в шорт-листе "Челси"

Виктор Осимхен Виктор Осимхен из "Наполи" — один из трех нападающих в шорт-листе "Челси" в преддверии зимнего трансферного окна.

По информации Evening Standard, Осимхен является приоритетной целью "Челси" среди нападающих, однако "Челси", возможно, придется подождать с этим трансфером до окончания сезона.

Если главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино и боссы лондонского клуба не захотят ждать еще полсезона, то у них есть еще два варианта на зимнее трансферное окно.

На радаре у "Челси" находится 27-летний бомбардир "Брентфорда" Айвен Тоуни, чья восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки истекает как раз в январе.

Третьим вариантом для "Челси" является Антонио Нуса из "Брюгге", но 18-летний норвежец больше рассматривается в качестве флангового нападающего.

Как бы то ни было, "Челси" определится со своими шагами по приглашению нападающего ближе к январю. Это во многом будет зависеть от формы Николя Джексона, Армандо Бройи и восстанавливающегося после травмы Кристофера Нкунку.


Метки Брентфорд, Брюгге, Наполи, Нуса, Осимхен, Тоуни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 21:00

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  1. bushido 15.11.2023 21:22 # bushido
    Есть Джексон, приедет Нкунку, этого куда еще? итак Мудрик 100миллионный сидит на банке

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  2. chelsea88 15.11.2023 21:16 # chelsea88
    Жизнь висит на нитке - а думают о прибытке.

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