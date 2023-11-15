Жан-Клод Блан — фаворит на замену Арнольду в МЮ

Жан-Клод Блан является фаворитом на роль нового исполнительного директора "Манчестер Юнайтед".

Ранее в среду "Манчестер Юнайтед" анонсировал расставание со своим нынешним исполнительным директором в лице Ричарда Арнольда.



Арнольд покидает клуб с "Олд Траффорд" в конце декабря, и это довольно поспешный уход для руководителя такого высокого ранга.



По информации talkSPORT, решение по Арнольду лично принял сэр Джим Рэтклифф, который собирается приобрести 25 процентов акций "Юнайтед" и возглавить спортивный проект "красных дьяволов".



На место Арнольда "Юнайтед" планирует назначить 60-летнего Блана, который ранее поработал в ПСЖ и "Ювентусе", а с прошлого года трудится исполнительным директором спортивного подразделения компании Ineos, принадлежащей Рэтклиффу.