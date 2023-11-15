"Ньюкасл" потерял Уилсона минимум на шесть недель

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон пропустит минимум шесть недель, а защитник Свен Ботман — и того больше.

Уилсон получил травму задней поверхности бедра во время проигранного "Ньюкаслом" матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" неделю назад (2:0).



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, медицинский штаб "Ньюкасла" ожидает, что 31-летний англичанин будет отсутствовать до конца декабря.



Что касается Ботмана, то он не играет за "Ньюкасл" с победы 0:8 над "Шеффилд Юнайтед" в конце сентября. Свен забил последний гол "сорок" в том матче, но вскоре был заменен с травмой колена.



Восстановление Ботмана затягивается, и медики "Ньюкасла" все больше опасаются, что 23-летнему голландцу потребуется операция.



Если Ботману не удастся избежать хирургического вмешательства, то его возвращение будет отложено до февраля, как минимум.



Сразу после международного перерыва "Ньюкаслу" предстоит сыграть против "Челси", и главный тренер "сорок" Эдди Хау может рассчитывать на выздоровление к этому матчу лишь Мигеля Альмирона и Александера Исака.