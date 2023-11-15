Пети советует "Арсеналу" купить Киммиха и Горецку

Леон Горецка и Йозуа Киммих Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети рекомендовал "канонирам" приобрести звезд "Баварии" Йозуа Киммиха и Леона Горецку.

Уступив титул Премьер-Лиги в самой концовке прошлого сезона, в этой кампании "Арсенал" снова пытается составить конкуренцию "Манчестер Сити".

Пети кажется, что молодой команде Микеля Артеты не хватает игроков с опытом завоевания трофеев, и Эмманюэль видит два отличных варианта для полузащиты.

"На мой взгляд, этой команде нужен опыт. Я знаю, что они хотят покупать молодых игроков, которые могут прогрессировать, и я могу это понять, но я думаю, им нужны игроки, которые знают, как побеждать, и обладают опытом участия в больших матчах".

"Йозуа Киммих и Леон Горецка — два главных игрока, которых я бы пригласил в "Арсенал". Они оба невероятные игроки с огромным опытом. Они уже достаточно давно в "Баварии" и, возможно, нуждаются в новом вызове".

"Горецка так давно играет на высоком уровне, и ему по-прежнему только 28. Думаю, Киммих замечательно бы подошел "Арсеналу", даже если цена за него будет слегка завышенной", — цитирует Пети Daily Mirror.


Метки Арсенал, Бавария, Горецка, Киммих, Пети

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 18:00

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  1. superperez101 15.11.2023 18:13 # superperez101
    кимиха, ахахахаха
    в бестрофейник,
    ахахахахахахха
    это что за фантазёр это придумал?

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