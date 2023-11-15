Пети советует "Арсеналу" купить Киммиха и Горецку

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети рекомендовал "канонирам" приобрести звезд "Баварии" Йозуа Киммиха и Леона Горецку.

Уступив титул Премьер-Лиги в самой концовке прошлого сезона, в этой кампании "Арсенал" снова пытается составить конкуренцию "Манчестер Сити".



Пети кажется, что молодой команде Микеля Артеты не хватает игроков с опытом завоевания трофеев, и Эмманюэль видит два отличных варианта для полузащиты.



"На мой взгляд, этой команде нужен опыт. Я знаю, что они хотят покупать молодых игроков, которые могут прогрессировать, и я могу это понять, но я думаю, им нужны игроки, которые знают, как побеждать, и обладают опытом участия в больших матчах".



"Йозуа Киммих и Леон Горецка — два главных игрока, которых я бы пригласил в "Арсенал". Они оба невероятные игроки с огромным опытом. Они уже достаточно давно в "Баварии" и, возможно, нуждаются в новом вызове".



"Горецка так давно играет на высоком уровне, и ему по-прежнему только 28. Думаю, Киммих замечательно бы подошел "Арсеналу", даже если цена за него будет слегка завышенной", — цитирует Пети Daily Mirror.