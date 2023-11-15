Невилл: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Арсеналу" по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После 12 сыгранных в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 матчей "Арсенал" уступает всего одно очко лидирующему "Манчестер Сити".

Невилл считает это хорошей платформой, чтобы ускориться во второй половине сезона, и лишь переживает, что у команды Микеля Артеты нет проверенного бомбардира.

"Думаю, "Арсенал" может выиграть лигу в этом сезоне. Несмотря на медленный старт, они еще будут демонстрировать футбол, который мы видели в их исполнении в прошлом сезоне".

"То, что они слегка медленно стартовали, никогда не казалось мне плохой вещью — они находятся в группе догоняющих, чуть ниже вершины".

"Я правда думаю, что тот футбол еще вернется. Это может произойти после Рождества или к марту, и это правильное время. Это может стать противоположностью прошлого сезона: слегка медленный старт и сильный финиш".

"Моя обеспокоенность насчет "Арсенала" связана с позицией центрального нападающего. Мне нравятся Жезус и Нкетиа, но для меня они выглядят номером два и номером три, им нужен центральный нападающий номер один", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 17:00

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  1. leysan 15.11.2023 17:28 # leysan
    Не по силам из-за приглашения Райи. Оставили бы Рамсдейла первым номером, тогда возможно.

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