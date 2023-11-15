Невилл: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Арсеналу" по силам выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После 12 сыгранных в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 матчей "Арсенал" уступает всего одно очко лидирующему "Манчестер Сити".



Невилл считает это хорошей платформой, чтобы ускориться во второй половине сезона, и лишь переживает, что у команды Микеля Артеты нет проверенного бомбардира.



"Думаю, "Арсенал" может выиграть лигу в этом сезоне. Несмотря на медленный старт, они еще будут демонстрировать футбол, который мы видели в их исполнении в прошлом сезоне".



"То, что они слегка медленно стартовали, никогда не казалось мне плохой вещью — они находятся в группе догоняющих, чуть ниже вершины".



"Я правда думаю, что тот футбол еще вернется. Это может произойти после Рождества или к марту, и это правильное время. Это может стать противоположностью прошлого сезона: слегка медленный старт и сильный финиш".



"Моя обеспокоенность насчет "Арсенала" связана с позицией центрального нападающего. Мне нравятся Жезус и Нкетиа, но для меня они выглядят номером два и номером три, им нужен центральный нападающий номер один", — сообщил Невилл Sky Sports.