Ричард Арнольд покидает "Юнайтед"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Ричард Арнольд покинет клуб в конце этого календарного года.

Арнольд пришел в "Юнайтед" еще в августе 2007, с 2013 трудился управляющим директором, а в феврале 2022 стал фактическим руководителем клуба, сменив в этой роли поплатившегося за провал проекта Европейской Суперлиги Эда Вудворда.



Как сообщает BBC, уход Арнольда напрямую связан со сделкой по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба с "Олд Траффорд".



"Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет".



"Несмотря на взлеты и падения, самоотверженность наших сотрудников и фанатов всегда была неизменной. Я бы хотел поблагодарить их всех за преданность и самоотдачу, а также пожелать каждому, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем", — сообщил Арнольд.



Исполнять обязанности исполнительного директора на временной основе будет Патрик Стюарт, пока "Юнайтед" не найдет постоянную замену Арнольду.