Кэмпбелл поставил крест на своей тренерской карьере
Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл заявил, что ему пришлось свернуть свою тренерскую карьеру.
В свое время Кэмпбелл считался одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции. Сол завоевал два титула Премьер-Лиги с "Арсеналом", а также брал трофеи с "Тоттенхэмом" и "Портсмутом", но добиться хоть каких-нибудь успехов на тренерском поприще ему так и не удалось.
В период с 2018 по 2020 Кэмпбеллу довелось поработать в кризисных клубах "Маклсфид" и "Саутенд" из низших дивизионов. С тех пор Сол никак не может найти себе другую тренерскую работу.
49-летний Кэмпбелл считает, что причиной этому является его цвет кожи. Сол уже отчаялся проявить себя как тренер и сейчас учится в Гарварде на директора.
"У меня даже не было возможностей, чтобы потерпеть неудачу".
"Некоторые из моих товарищей получали работу, у них не складывалось, и они сразу получали другую возможность. У них всегда был спасательный круг".
"Это приятное положение. Я был бы счастлив, но я не в этом положении, и таких ситуаций со мной не возникает. Я был бы счастлив иметь отношение к футболу и получать шансы, но этого не происходит".
"Я вынужден взглянуть на футбол по-другому, и именно это я собираюсь сделать. Надеюсь, у меня сложится, и я смогу помогать игрокам — просто другим способом".
"Я обожаю тренерскую работу, поэтому я вернусь в футбол более осмысленным образом. Я должен был отойти в сторону, я поступил на обучение в Гарвард. Я хочу иметь отношение к футболу, но это не будет работа от бровки".
"Я больше не откликаюсь на вакансии. Я рад тем, чем занимаюсь, и тем, кем хочу стать", — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.
15.11.2023 15:00
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Его лица не видно, чисто куртка бегает по бровке..
Одень ты белую куртку макака дурная
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ФА стоило дать ему возможность поработать с молодежными сборными. Было бы неплохо самим поддержать правило Руни не только имитацией, но и реальным действием.
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49-летний Кэмпбелл считает, что причиной этому является его цвет кожи. Сол уже отчаялся проявить себя как тренер и сейчас учится в Гарварде на директора.
« я бы хотел выучиться на хозяина клуба, но мне не говорят, где этот факультет из за цвета моей кожи» - заявил экс игрок Арсенала и Тоттенхема
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