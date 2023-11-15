Кэмпбелл поставил крест на своей тренерской карьере

Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл заявил, что ему пришлось свернуть свою тренерскую карьеру.

В свое время Кэмпбелл считался одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции. Сол завоевал два титула Премьер-Лиги с "Арсеналом", а также брал трофеи с "Тоттенхэмом" и "Портсмутом", но добиться хоть каких-нибудь успехов на тренерском поприще ему так и не удалось.



В период с 2018 по 2020 Кэмпбеллу довелось поработать в кризисных клубах "Маклсфид" и "Саутенд" из низших дивизионов. С тех пор Сол никак не может найти себе другую тренерскую работу.



49-летний Кэмпбелл считает, что причиной этому является его цвет кожи. Сол уже отчаялся проявить себя как тренер и сейчас учится в Гарварде на директора.



"У меня даже не было возможностей, чтобы потерпеть неудачу".



"Некоторые из моих товарищей получали работу, у них не складывалось, и они сразу получали другую возможность. У них всегда был спасательный круг".



"Это приятное положение. Я был бы счастлив, но я не в этом положении, и таких ситуаций со мной не возникает. Я был бы счастлив иметь отношение к футболу и получать шансы, но этого не происходит".



"Я вынужден взглянуть на футбол по-другому, и именно это я собираюсь сделать. Надеюсь, у меня сложится, и я смогу помогать игрокам — просто другим способом".



"Я обожаю тренерскую работу, поэтому я вернусь в футбол более осмысленным образом. Я должен был отойти в сторону, я поступил на обучение в Гарвард. Я хочу иметь отношение к футболу, но это не будет работа от бровки".



"Я больше не откликаюсь на вакансии. Я рад тем, чем занимаюсь, и тем, кем хочу стать", — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.