Кэмпбелл поставил крест на своей тренерской карьере

Сол Кэмпбелл Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл заявил, что ему пришлось свернуть свою тренерскую карьеру.

В свое время Кэмпбелл считался одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции. Сол завоевал два титула Премьер-Лиги с "Арсеналом", а также брал трофеи с "Тоттенхэмом" и "Портсмутом", но добиться хоть каких-нибудь успехов на тренерском поприще ему так и не удалось.

В период с 2018 по 2020 Кэмпбеллу довелось поработать в кризисных клубах "Маклсфид" и "Саутенд" из низших дивизионов. С тех пор Сол никак не может найти себе другую тренерскую работу.

49-летний Кэмпбелл считает, что причиной этому является его цвет кожи. Сол уже отчаялся проявить себя как тренер и сейчас учится в Гарварде на директора.

"У меня даже не было возможностей, чтобы потерпеть неудачу".

"Некоторые из моих товарищей получали работу, у них не складывалось, и они сразу получали другую возможность. У них всегда был спасательный круг".

"Это приятное положение. Я был бы счастлив, но я не в этом положении, и таких ситуаций со мной не возникает. Я был бы счастлив иметь отношение к футболу и получать шансы, но этого не происходит".

"Я вынужден взглянуть на футбол по-другому, и именно это я собираюсь сделать. Надеюсь, у меня сложится, и я смогу помогать игрокам — просто другим способом".

"Я обожаю тренерскую работу, поэтому я вернусь в футбол более осмысленным образом. Я должен был отойти в сторону, я поступил на обучение в Гарвард. Я хочу иметь отношение к футболу, но это не будет работа от бровки".

"Я больше не откликаюсь на вакансии. Я рад тем, чем занимаюсь, и тем, кем хочу стать", — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.


Метки Кэмпбелл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 15:00

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  1. closer 15.11.2023 16:25 # closer
    Его лица не видно, чисто куртка бегает по бровке..
    Одень ты белую куртку макака дурная

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  2. liverpool888 15.11.2023 15:26 # liverpool888
    ФА стоило дать ему возможность поработать с молодежными сборными. Было бы неплохо самим поддержать правило Руни не только имитацией, но и реальным действием.

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  3. chelsea-69 15.11.2023 15:23 # chelsea-69
    49-летний Кэмпбелл считает, что причиной этому является его цвет кожи. Сол уже отчаялся проявить себя как тренер и сейчас учится в Гарварде на директора.

    « я бы хотел выучиться на хозяина клуба, но мне не говорят, где этот факультет из за цвета моей кожи» - заявил экс игрок Арсенала и Тоттенхема

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