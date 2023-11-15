Алекс Сонг завершил игровую карьеру

Алекс Сонг Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Алекс Сонг объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Прежде всего Сонг известен в Англии по выступлениям за "Арсенал", который он представлял с 2005 по 2012 год, сыграв 205 матчей. В этот период Алекс не завоевал никаких трофеев, лишь добравшись до финала Кубка Лиги.

Летом 2012 камерунский полузащитник ушел в "Барселону" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов, позже признавшись, что сделал это не ради трофеев, а исключительно ради денег.

Не заиграв в "Барселоне", Сонг на два сезона подряд — 2014/15 и 2015/16 — возвращался в Англию, представляя "Вест Хэм" на правах аренды.

Также в карьере Сонга были "Бастия", "Чарльтон", "Рубин", "Сьон" и индийский клуб "Арта Солар 7".

Сонг не играл в футбол более года и сейчас, наконец, официально подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.


Метки Арсенал, Вест Хэм, видео, Сонг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 15.11.2023 14:49 # slavaukraine
    Легенда, удачи Сонгу! Всегда любил его стиль игры и только уважение топарю, счастливой пенсии.

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  2. abse 15.11.2023 14:08 # abse
    Те его два паса на РВП, первый тот что в ЛЧ на голову против боруссии вроде был и второй, что против эвертона не забуду никогда.

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