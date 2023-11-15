Алекс Сонг завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Алекс Сонг объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Прежде всего Сонг известен в Англии по выступлениям за "Арсенал", который он представлял с 2005 по 2012 год, сыграв 205 матчей. В этот период Алекс не завоевал никаких трофеев, лишь добравшись до финала Кубка Лиги.



Летом 2012 камерунский полузащитник ушел в "Барселону" по сделке стоимостью 15 миллионов фунтов, позже признавшись, что сделал это не ради трофеев, а исключительно ради денег.



Не заиграв в "Барселоне", Сонг на два сезона подряд — 2014/15 и 2015/16 — возвращался в Англию, представляя "Вест Хэм" на правах аренды.



Также в карьере Сонга были "Бастия", "Чарльтон", "Рубин", "Сьон" и индийский клуб "Арта Солар 7".



Сонг не играл в футбол более года и сейчас, наконец, официально подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь.



